Актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", которая недавно отправилась в специальную поездку в РФ, заинтриговала кадрами с роскошным бриллиантом.

Популярная актриса после долгого перерыва между съемками решила уделить больше внимание своей семье, детям и развивается в разных направлениях. Также Мерьем Узерли недавно рассказала, что ей хочется чего-то нового.

Поэтому актриса попробовала себя в рекламе и сыграла роль кокетки, которая без ума от новых подаренных ей украшений. Не обошлось без восхищенных слов в адрес образов похудевшей звезды и драгоценностей, что она засветила на камеру.

Узерли достались внушительных размеров аксессуары с бриллиантами, что затмили собой все другие акценты. Обручальное кольцо впечатлило поклонников:

«Не хуже бриллиантов будет; Мне нравится ваша смелость; Улыбайтесь больше, так лучше; волшебно 😍; сражена; Королева 👑😍; не теряйте надежды, девочки, у нас все будет😍😍; Моя любовь❤️❤️; моя королева; твой бриллиант 💎😍; Ты хоть представляешь, как сильно я тебя люблю?; Умираю, чтобы увидеть такую ​​публикацию; нужно больше соблазнов, хочу купить».

Напомним, Мерьем Узерли является популярной турецко-немецкой артисткой. У звезды есть двое дочерей - Лара, которую знаменитость родила в 2014, а также Лили, которая появилась на свет в начале 2021 года.

Но звезда после родов восстановила фигуру и продолжает радовать фанатов роскошными образами. Не забывает Узерли и о соцсети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

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