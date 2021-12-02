Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина рассказала, как нелегко ей приходится перед родами.
Певец и его невеста, Иванна, вот-вот станут родителями, пишет Politeka.net. Девушка рассказывала в своем инстаграм, что у нее существовали угрозы выкидыша, но, к счастью, все обошлось.
Девочка должна появиться на свет совсем скоро, и невеста Сасанчина ждет появление малышки с нетерпением. Об этом красотка рассказала в своем Инстаграм.
"Дорога сегодня вымотала меня капец, я не могла ни сидеть, ни стоять. Моя доченька меня так била, что моментами в глазах темнело", - рассказала девушка.
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Также красотка поделилась, что у нее уже некоторое время появляются схватки, и это очень больно.
"Вторую неделю тренировочные схватки и это больно, хотя мне многие писали, что это не больно", - поделилась Иванна.
По ее словам, ребенок не хочет покидать живот, хотя ранее все было не так.
"На первых месяцах она несколько раз хотела родиться, но обошлось, слава Богу. Теперь я хочу уже, а она - нет, мы поменялись теперь местами", - написала невеста Романа Сасанчина.
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