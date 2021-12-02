Двух бывших женихов певицы Златы Огневич на шоу "Холостячка" заподозрили в романтических отношениях, парни вместе отдыхают.

Как сообщает Politeka.net, двух бывших участников шоу "Холостячка" Винченцо Дулепа и Романа Васильева, которые на проекте боролись за сердце Златы Огневич, заподозрили в романтических отношениях. Шутки о возможном романе у парней появились после того, как они вместе отправились на отдых в Египет.

На своей странице в Instagram Роман Васильев опубликовал видео, в котором показал самые яркие моменты отдыха с Винченцо. В ролике можно увидеть, что парни здорово провели время, испытав на себе все "прелести" египетского курорта.

"Яркие моменты нашей поездки в Египет", - подписал публикацию Васильев. А в комментариях началось бурное обсуждение отдыха парней. Некоторые пользователи решили, что бывших участников "Холостячки" связывает не только дружба, так что начали острить и шутить на эту тему.

"Какие женихи", "Романтика, наконец-то каждый из вас нашел свою пару, вы подходите друг другу", "Если цель проекта Холостячка – найти любовь и построить отношения, то это яркий пример ее достижения. Хорошо выглядите вместе", "Вот где красивые ребята! Они уже по парам", "Зачем вам холостячка, вам кажется вдвоем не плохо", "Давай сыграем в любовь?", "Холостячка пошла только на пользу", "Классные моменты, но если вы не пара, то песня не подходит", "Смешно, но надеюсь это неправда", - пишут в комментариях.

Напомним, Огневич устроила провокацию на сеансе массажа с фаворитом на "Холостячке": "А ты точно психолог?".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич избавилась от главного фаворита, узнав его тайну: "Такая красивая пара была".

Также Politeka писала, что Огневич поделилась откровением, зацепив участника "Холостячки": "Эй, помягче со мной, детка!".