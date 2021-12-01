Украинская спортсменка Ольга Харлан, занявшая второе место на шоу "Танці з зірками" в паре с Дмитрием Дикусаром, поблагодарила продюсеров и руководителей проекта.

Как пишет Politeka.net, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и хореограф Дмитрий Дикусар стали вице-победителями проекта "Танці з зірками", финал которого состоялся 28 ноября на телеканале "1+1".

В своем Instagram Ольга Харлан решила поблагодарить команду проекта, которая работала над тем, чтобы танцы пар и эфиры были эффектными. Так, Харлан поблагодарила продюсера шоу Владимира Завадюка, съемочную группу, креативного продюсера Елену Коляденко и других.

Также Харлан обратилась к главному хореографу шоу Елене Шоптенко, которая была замужем за партнером Ольги Дмитрием Дикусаром.

"Алёна, ты человек-помощь! Даже если просто проходила мимо, то могла остановиться и подсказать как нужно, и только тогда это предавало красок танцу. Ты всегда мотивировала. Я навсегда запомню наш первый разговор, который случился после одной из репетиций первого танца и ты мне сказала "Просто прокайфуй здесь, после Олимпиады будет самое оно". И я реально кайфовала от каждого танца, каким бы сложным он ни был", - написала Харлан.

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