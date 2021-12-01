Відомий український хореограф і танцюрист Дмитро Дікусар, після свого програшу з Ольгою Харлан, заговорив про несправедливість на проєкті "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар є відомим танцюристом і хореографом. Також, відомо, що він колишній чоловік відомої співачки Ірини Білик і хореографа Олени Шоптенко. Він вже не в перший раз виходить на паркет шоу "Танці з зірками", і на цей раз його напарницею стала фехтувальниця Ольга Харлан, з якою він посів друге місце у фіналі.

Так, цього разу хореограф висловився після свого програшу з Ольгою Харлан про несправедливість на "Танцях з зірками". За лаштунками проєкту Дмитро Дікусар сказав, що Ольга Харлан є переможницею та оголосив про те, що якби все на проєкті було чесно, то все склалося інакше.

"Я впевнений, що якби все було чесно, і ми б поставили танцюристів в ряд, включили музику і подивилися, що б сталося. То я думаю, що там було б все очевидно, але так не сталося і добре. Нехай все буде на совісті тих, хто брав у цьому участь. Але не чесно, як на мене, у мене є своя думка, І я вважаю це не чесним", - оголосив Дмитро Дікусар.

"Це не тому що я ображений, що у мене немає кубка. Мені не потрібен, ви ж повірите, що я 36 років живу на планеті, і знаю, що варте уваги, і що якийсь кубок не вартий нічого. Гідна тільки честь, справедливість, справжні люди та щире серце", - висловився хореограф.

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