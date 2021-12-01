Певица, народная артистка Украины, Тина Кароль сняла новый клип – в сети появилось видео, которое демонстрирует, как проходил процесс и интересные моменты постановочного процесса.

Как пишет Politeka.net, ролик появился на официальной странице артистки в Инстаграм.

Новую видеоработу Тины Кароль на песню "Двойной рай" называают романтическим триллером.

«Обращаясь к киноэстетике "нулевых", поп-дива эпатирует смелой сменой имиджа. Теперь она яркая блондинка с пистолетом в руках, ее мишень – ревность», - говорится в официальном сообщении.

На видео можно заметить, что Тина Кароль не только снимается, но и раздает указания.

Также певица восхитила невероятной гибкостью и плластичностью.

«Гимнастка я. Сейчас сама начну…», - говорит в какой-то момент Кароль.

Кадры вызвали бурную реакцию зрителей.

«Тина, потрясающий альбом! Великолепная работа "Двойной рай" - легкое, нежное, чувственное! Музыка - фантастика! Все сложилось прекрасно!», «Один из любимых клипов в плане эстетики, спасибо», «Потрясающая работа, браво Тине и команде», «Столько работы, сколько людей задействовано. Но эти труды стоят такого. Клип суперовский», - пишут в комментариях.

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