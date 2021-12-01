Дочь известной певицы Ани Лорак побывала на программе "Модный приговор" вместе с детьми Филиппа Киркорова - кадры вызвали бурю обсуждения в Сети.

Филипп Киркоров вместе с детьми, 10-летней Аллой-Викторией и девятилетним Мартином-Кристином, побывали в программе "Модный приговор", пишет Politeka.net. По словам певца, на канале отсняли спецвыпуск, посвященный юбилею его дочери.

На программе также присутствовали Ани Лорак с 10-летней дочкой Софией. Примечательно, что Филипп Киркоров - крестный девочки, и его дети часто гуляют с дочерью Ани Лорак, поэтому неудивительно, что они вместе появились на передаче.

В Сети стали обсуждать не только шоу, но и внешность детей, некоторые возмущались, другие же наоборот сочувствовали. Досталось и звездному отцу, и модельеру, который пошил платье для его дочери.

"Даааа.... За деньги можно все... ,,Хочешь , деточка, мы тебе первый канал купим!?!?"", "Я люблю Киркорова, но платье просто мрак! Юдашкин перемудрил! Пора дать девочке возможность одеваться самой!", "У Аллы - Виктории вечно недовольное лицо! На всех фотографиях. Ей это все неинтересно", "Мелкая похожа на старую женщину, зачем так красить детей?", "Все супер-пупер 🔥Только зачем такой грим на лице юной девочки?👀🤪Смотрится отталкивающе 🙈", - написали пользователи Сети.

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