Известная певица Ани Лорак, которая была замужем за турком Муратом Налчаджиоглу, показала редкие фото общей дочери и поздравила украинок с Днем матери.

Как пишет Politeka.net, певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) в 2009 году вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а уже через два года родила ему дочь Софию.

Через десять лет брак пары дал трещину и Лорак с Налчаджиоглу разошлись. Сейчас бизнесмен собирается жениться во второй раз, а певица зациклилась на карьере. Однако в своем Instagram Лорак не только делится профессиональными достижениями, а показывает фотографии с единственной дочерью.

На этот раз исполнительница поздравила украинок с Днем матери и опубликовала видео, на котором показала редкие фотографии 10-летней Софии.

"С праздником, дорогие мамочки! Будьте здоровы и счастливы❤️", - написала Лорак.

Поклонники в комментариях также поздравили Каролину Куек с праздником матери и пожелали ей родить еще сына: "С праздником, Каролиночка! Пусть любовь вашей дочери всегда будет с вами! Счастья вам и взаимопонимания!❤️❤️", "Каролина, поздравляю вас и вашу маму с праздником! ❤️ Пусть все мамы будут здоровы и счастливы! ❤️ ", "Милашки какие 😍 Любимые. С праздником, Каролина ❤️ , с Днем матери 🙏🏻 ", "С праздником вас Ани Лорак 🙏😘😘😘 Желаем вам сыночка еще", "Поздравляю!❤️ Каролиночка, вы классная мама! 😍".

Ранее Politeka писала, что 10-летняя дочь Ани Лорак трогательно поздравила звездную маму: фото.

Напомним, что 10-летняя дочь Ани Лорак насмешила новым видео: "Шо нужно сделать...".

A еще Politeka сообщала, что малолетняя дочь Лорак показала вблизи результаты экспериментов с образом: "Ого, модный приговор".