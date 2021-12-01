Дочь легендарной российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте похвасталась в социальной сети новым фото, восхитив молодым видом.

Снимок артистка показала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Вот так, в Надыме собралась компания коллег, соратников и просто замечательных людей! И ещё я пополнила коллекцию своих гримёрок», - подписала фото певица.

Кристина Орбакайте позировала в черном платье с зеркальными вставками и разрезами. Рядом с ней запечатлен актер Дмитрий Харатьян, Певец Олег Митяев, ведущая Ирада Зейналова и певец Валерий Сюткин.

Пользователи сети засыпали дочку Аллы Пугачевой комплиментами.

«Кристина, ну прямо девчонка 20 ти лет! Не более! И кто скажет, что трое детей?», «Какая красота! Какая замечательная компания! Здорово», «Какие Вы все здесь хорошие», - пишут в комментариях.

Отметим, «лайк» посту Кристины Орбакайте поставил и певец Николай Басков.

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