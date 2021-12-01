Дочь легендарной российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте похвасталась в социальной сети новым фото, восхитив молодым видом.
Снимок артистка показала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Вот так, в Надыме собралась компания коллег, соратников и просто замечательных людей! И ещё я пополнила коллекцию своих гримёрок», - подписала фото певица.
Кристина Орбакайте позировала в черном платье с зеркальными вставками и разрезами. Рядом с ней запечатлен актер Дмитрий Харатьян, Певец Олег Митяев, ведущая Ирада Зейналова и певец Валерий Сюткин.
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Пользователи сети засыпали дочку Аллы Пугачевой комплиментами.
«Кристина, ну прямо девчонка 20 ти лет! Не более! И кто скажет, что трое детей?», «Какая красота! Какая замечательная компания! Здорово», «Какие Вы все здесь хорошие», - пишут в комментариях.
Отметим, «лайк» посту Кристины Орбакайте поставил и певец Николай Басков.
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