Екатерина Репяхова - 27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, у которой конфликт с бывшей женой артиста Ларисой Созаевой, похвасталась семейным фото.

Снимком Екатерина Репяхова, которая работает концертным дректором мужа, поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик оформили сои отношения в 2020 году, а летом 2021 у них родился сын, которого назвали Михаилом. Сейчас мальчику уже пять с половиной месяцев.

«Мишеньке 5,5 месяцев ❤ На последнем визите педиатра ( 5 дней назад) Мишенька весил - 8,530 кг. А рост 71 см. Миша уже попробовал яблочко и банан 😍 Ждём наши первые полгодика и Новый год», - написала жена артиста в новом посте.

Для фотосессии Виктор Павлик и Екатерина Репяхова выбрали одежду черного цвета, а вот сына нарядили в белую рубашку с бабочкой.

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