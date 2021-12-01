Звезда "Дизель шоу", актриса Виктория Булитко, решила похвастаться дорогим приобретением - теперь в ее собственности новый автомобиль, и артистка не скрывала своей радости.

Популярная артистка давно завоевала любовь миллионов украинцев, пишет Politeka.net. За жизнью звезды в Инстаграм наблюдают уже 203 тысячи пользователей сети.

В новой публикации Виктория Булитко не скрывала радости, ведь она сделала дорогое приобретение - купила автомобиль марки "Tesla". В честь этого звезда "Дизель шоу" даже решила разыграть билеты на новогодний концерт.

За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Ооуоуоуо))))) красавелла!", "Ок, поздравляю! Теперь ждём отзывов о машине👏", "Поздравляю с такой классной "обновкой"! 🤤👍 Ни гвоздя, ни жезла!", "Мои наилучшие поздравления, Вы замечательная женщина🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Викулька поздравляю 🎉🎉", "Вай, какая красивая❤️😍🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, недавно Виктория Булитко рассказала, что училась водить за рулем "Жигулей" с механической коробкой передач.

"Я могла смело заглохнуть по дороге, и в какой-то момент это уже стало нормой. Нервно было очень", - рассказала артистка, которая, к слову, росла в семье автомобилистов.

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