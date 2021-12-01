Известная телеведущая, звезда телеканала «1+1» Маричка Падалко укатила в отпуск с семьей, отправившись греться под египетским солнцем.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Маричка Падалко поделилась семейным фото, рассказав поклонникам, что очень долго ждала этого отпуска.

«Впервые за 10 лет мы выбрались впятером в заграничный отпуск. По разным причинам у нас не получалось осуществить этот план длительное время. И мы решили, что если, в конце концов, не решимся, то дождемся, что дети совсем вырастут, и будут путешествовать без нас», - отметила телеведущая.

По ее словам, в Египте сейчас прекрасная солнечная погода, как и вода в море.

В комментариях звезду поддержали теплыми словами.

«Всё класс, молодцы», «Хорошего, содержательного отдыха!», «10 лет! Я бы так не смогла долго без общего отпуска», «Маричка, вы и ваша семья просто неотразимы! Дай бог вам здоровья и боже благословения!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Маричка Падалко в майке показала спортивное утро: "Результат налицо".

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко с детьми покинула Украину: "Столько лет ждали...".

Также Politeka писала, что Маричка Падалко поделилась кадрами предложения руки и сердца: "Наконец-то".