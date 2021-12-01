Танцор и хореограф Евгений Кот, который стал судьей нового проекта "Україна має талант", показал как сильно любит свою жену, опубликовав сторисы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным украинским хореографом и танцором. Звезда много раз участвовал в проекте "Танці з зірками", а в 2019 году победил с Ксенией Мишиной. Евгений признавался, что его и сейчас зовут на проект, но его не устраивает финансовая составляющая участия, поэтому в 2021 году Женя принял приглашение от проекта "Україна має талант", где стал судьей вместе с Ксенией Мишиной и Сергеем Притулой. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Евгений был в рубашке и обнимал супругу Наталью. Она его взаимно обнимала и целовала.

"Влюбленные и счастливые", - написано было под фото.

На втором фото Евгений поднял Наташу.

"Сердце бьется, когда они так смотрят один на одного", - написал Евгений.

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