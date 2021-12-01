Известная продюсер, бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая засветилась на благотворительном ужине в обнимку со своей подопечной Надей Дорофеевой.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 43-летняя Горовая поделилась кадрами, сделанными на важном мероприятии. Она позировала в стильном костюме и красном пиджаке.

«Меня всегда вдохновляли люди, которые делают добрые дела. Вчера я посетила Tabletochki Giving Tuesday Dinner – благотворительный ужин фонда @tabletochki_ в рамках глобального движения Щедрый Вторник. Это был невероятный вечер, наполненный атмосферой доброты, счастья и магии. Я горжусь тем, что и мы сделали свой вклад в это событие: на ужине @nadyadorofeeva в дуэте с основателем корпорации "Биосфера" @azdes69 исполнила песню Shallow, @realpotap выступил в роли ведущего вечера», - отметила Горовая.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Ира, вы делаете все наши мероприятия такими душевными, талантливыми и красивыми», «Рыдаю», «Какие вы молодцы», «Ух ты! Очень вдохновляюще», «Вы делаете доброе дело», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Горовая рассказала о личной жизни после развода: «За год ни разу не…».

Как сообщала Politeka, Ирина Горовая засветилась в объятиях детей: "Лучше, чем Настя".

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