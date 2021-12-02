В сети появилось видео с выступления известной российской певицы в молодости Аллы Пугачевой, которая предстала перед камерами с красивым макияжем и в белом платье.
Как пишет Politeka.net на официальной странице младшей дочери известной российской певицы Аллы Пугачевой в Instagram, которая в счастливом браке с юмористом и пародистом Максимом Галкиным воспитывает детей-двойняшек Елизавету и Гарри, появилось видео, где Примадонна исполняет известную песню "Песенка про меня".
"Вы не верьте, что живу я как в раю,
И обходит стороной меня беда,
Точно так же я под вечер встаю,
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Кароль «построила» всех на съемочной площадке, появилось любопытное видео: «Сейчас сама начну…»
Одинокая Могилевская похвасталась красивым знаком внимания от мужа Дорофеевой Дантеса: "До встречи..."
63-летняя Мадонна удивила нескромной позой на вечеринке с Дуа Липой: "Бедная старушка"
Вертолет с пограничниками рухнул на землю, много жертв и раненых: первые подробности
И грущу и реву иногда... ❤️",- подписали видео словами из песни.
Так, молодая Алла Пугачева предстала перед камерами с ярким синим макияжем и в длинном белом платье.
Поклонники написали очень много комплиментов певице: "Молоденькая, хорошенькая и в самом деле стала Примадонной, всего добилась сама. Умничка, образец для подражания ❤️❤️❤️", "Любимая песня всю мою сознательную жизнь🔥❤️ Алла Борисовна красавица!!!", "Она гений исполнение)))) я очень кайфую от выполнения гения Аллы)", "🤙 сколько радости, сколько счастья принесла своими песнями нам в молодости, да и сейчас с удовольствием. слушаем", "Неповторимая Аллочка 😍 ", "Как же мы ее любили такой!", "Ее невозможно не любить, Она не может не нравится ... Она гений! Я именно такую помню и люблю нашу Аллочку".
Ранее Politeka писала, что дочь Пугачевой Орбакайте рядом с известным актером очаровала видом: "Ну, прямо девочка 20-ти лет".
Напомним, что Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций из-за трагедии с близким другом: "Пока жива, буду...".
A еще Politeka сообщала, что муж Пугачевой Галкин с новой прической насмешил появлением на известном шоу: "Как же вам красиво с кудряшками!"