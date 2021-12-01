Дочка легендарної російської співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте похвалилася в соціальній мережі новим фото, захопивши молодим виглядом.
Знімок артистка показала у себе в Instagram, передає Politeka.net.
"Ось так, в Надимі зібралася компанія колег, соратників і просто чудових людей! І ще я поповнила колекцію своїх гримерок», - підписала фото співачка.
Крістіна Орбакайте позувала в чорній сукні з дзеркальними вставками і розрізами. Поруч з нею зображений актор Дмитро Харатьян, співак Олег Мітяєв, ведуча Ірада Зейналова і співак Валерій Сюткін.
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Користувачі Мережі засипали дочку Алли Пугачової компліментами.
"Христина, ну прямо дівчисько 20 ти років! Не більше! І хто скаже, що троє дітей?", "Яка краса! Яка чудова компанія! Здорово" « "які ви всі тут хороші", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, «лайк " посту Христини Орбакайте поставив і співак Микола Басков.
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