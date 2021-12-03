Известный украинский певец, муж исполнительницы Тони Матвиенко Арсен Мирзоян по случаю 10-летия на сцене устроил концерт во Дворце "Украина" и порадовал поклонников.

Как пишет Politeka.net, на своей официальной странице в Instagram популярный украинский певец Арсен Мирзоян, который уже четыре года живет в браке с известной исполнительницей Антониной Матвиенко, поблагодарил поклонников, которые разделили с ним празднование юбилея – 10-летия на сцене.

"Самое главное! Спасибо, всем кто пришел праздновать вместе с нами, наши 10 лет! Эти цветы для вас друзья! От всех нас, кто создавал это маленькое чудо в этот вечер!",- написал Арсен Мирзоян.

Концерт Мирзояна состоялся в Киеве во Дворце "Украина". В комментариях поклонники написали, что им очень понравилось.

"Невероятная графика 👏", "Спасибо вам и всем, кто создал этот праздник! Было замечательно! Какая музыка, какие слова, какой видеоматериалы и оформление мероприятия!👌👏 Желаю вам и нам еще не на одном концерте встретиться 🔥🔥🔥 Вдохновения Вам 👏👏👏 у меня после концерта столько мыслей о дружбе, человечности, любви, чувственности, необходимости ценить каждый миг... :)", "С годовщиной, Арсен! Рады были разделить этот праздник. Невероятные ощущения!", "Невероятный концерт! 🌹🌹🌹", "Желаю в следующий раз Олимпийский 🤘 фан-зону без кресел, потому что ну не возможно усидеть 🔥🔥🔥 ", "Сценография 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Браво, Арсен, вы действительно творческий человек от головы до пят! Спасибо за удивительный и теплый концерт❤️", "Была на Вашем концерте Арсен и он невероятный. Большое спасибо за замечательные песни и хорошую атмосферу.Поразило еще то что все песни на украинском языке. Браво!!!".

Заметим, что вместе с Мирзояном на сцену вышла его жена Тоня Матвиенко и их дочь Нина.

Ранее Politeka писала, что Арсен Мирзоян съезжает от своей тещи Матвиенко, которая выставила мужа из дома: "Что-то в воздухе веет...".

Напомним, что Тоня Матвиенко растрогала снимком отца, которого выгнали из дома: "Жаль, что нет места в семье".

A еще Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян поразил спортивными достижениями: "Кросс сам себя не пробежит".