Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли продолжает покорять своей красотой зрителей - новое фото вызвало настоящий фурор.
Популярная артистка привлекает зрителей не только своим талантом, но и внешностью, передает Politeka.net. Звезда много работает не только над ролями, но и над собой.
Прежде всего, Анджелина Джоли придерживается правильного питания, а также занимается спортом.
В Сети постоянно вспоминают самые красивые образы артистки. В этот раз в одной из групп решили вспомнить архивное фото. Примечательно, что кадр обработали с помощью фотошопа, чтобы было видно невооруженным взглядом. Внешность Анджелины Джоли стала более идеальной, даже кукольной. Однако снимок вызвал все равно настоящий фурор.
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За несколько часов публикация собрала более 15 тысяч лайков.
"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Круто, спасибо большое, мой красивый волчонок 🌹🌹🌹🌹🌹", "Очаровательно милая улыбка прелесть❤️❤️❤️", "ДРАГОЦЕННАЯ КРАСОТА !!! 😍🎆😍🎆😍💖💖💖💖", "❤️😊 Красивая картинка. Когда видишь улыбку, сразу поднимается настроение 😊👏 очень приятно 😊", "Потрясающая женщина с красивой улыбкой 🔥🔥🔥😍😉😎😎😎", - написали пользователи Сети.
Напомним, Джоли с улыбкой показала тату с мужским именем на плече, фото
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