Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли продолжает покорять своей красотой зрителей - новое фото вызвало настоящий фурор.

Популярная артистка привлекает зрителей не только своим талантом, но и внешностью, передает Politeka.net. Звезда много работает не только над ролями, но и над собой.

Прежде всего, Анджелина Джоли придерживается правильного питания, а также занимается спортом.

В Сети постоянно вспоминают самые красивые образы артистки. В этот раз в одной из групп решили вспомнить архивное фото. Примечательно, что кадр обработали с помощью фотошопа, чтобы было видно невооруженным взглядом. Внешность Анджелины Джоли стала более идеальной, даже кукольной. Однако снимок вызвал все равно настоящий фурор.

За несколько часов публикация собрала более 15 тысяч лайков.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Круто, спасибо большое, мой красивый волчонок 🌹🌹🌹🌹🌹", "Очаровательно милая улыбка прелесть❤️❤️❤️", "ДРАГОЦЕННАЯ КРАСОТА !!! 😍🎆😍🎆😍💖💖💖💖", "❤️😊 Красивая картинка. Когда видишь улыбку, сразу поднимается настроение 😊👏 очень приятно 😊", "Потрясающая женщина с красивой улыбкой 🔥🔥🔥😍😉😎😎😎", - написали пользователи Сети.

Напомним, Джоли с улыбкой показала тату с мужским именем на плече, фото

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли загипнотизировала образом со странным аксессуаром

Также Politeka писала, что Джоли в зеленом платье-балахоне устроила эффектную прогулку с дочерью