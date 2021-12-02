Известный украинский певец Александр Пономарев показал архивный кадр, на котором также запечатлен его друг - оказалось, сегодня важный день.

Исполнитель уже много лет дружит с директором телеканала ICTV Александром Богуцким, пишет Politeka.net. Последнего Александр Пономарев всегда приглашает на важные события, будь то какой-то праздник или презентация нового клипа.

Артист опубликовал фото, на котором он вместе с директором телеканала совсем молоды. Оба дружески обнимались и улыбались.

Как оказалось, сегодня важный день - Богуцкий празднует день рождения.

"У моего старого друга, Александра Богуцкого сегодня День рождения! Многие и Благие Лета! Люблю тебя и уважаю!", - написал Александр Пономарев.

За час публикация собрала сотни лайков и много комментариев. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям, не забыв сделать комплименты автору поста.

"Поздравляю А. Богуцкого! А Вы же какой хорошенький 🤗❤️", "❤️❤️ присоединяюсь❤️❤️", "Поздравляем )))❤️❤️❤️", "Фото сделано 💯 в нашей Каховке 🔥❤️👏", "Какой красивый Пономарев, не могу насмотреться 😍", "❤️❤️❤️", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, Пономарев признался в волнении, появившись вместе с DZIDZIO в черных костюмах

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