Известный украинский певец Александр Пономарев показал архивный кадр, на котором также запечатлен его друг - оказалось, сегодня важный день.
Исполнитель уже много лет дружит с директором телеканала ICTV Александром Богуцким, пишет Politeka.net. Последнего Александр Пономарев всегда приглашает на важные события, будь то какой-то праздник или презентация нового клипа.
Артист опубликовал фото, на котором он вместе с директором телеканала совсем молоды. Оба дружески обнимались и улыбались.
Как оказалось, сегодня важный день - Богуцкий празднует день рождения.
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"У моего старого друга, Александра Богуцкого сегодня День рождения! Многие и Благие Лета! Люблю тебя и уважаю!", - написал Александр Пономарев.
За час публикация собрала сотни лайков и много комментариев. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям, не забыв сделать комплименты автору поста.
"Поздравляю А. Богуцкого! А Вы же какой хорошенький 🤗❤️", "❤️❤️ присоединяюсь❤️❤️", "Поздравляем )))❤️❤️❤️", "Фото сделано 💯 в нашей Каховке 🔥❤️👏", "Какой красивый Пономарев, не могу насмотреться 😍", "❤️❤️❤️", - прокомментировали пользователи Сети.
Напомним, Пономарев признался в волнении, появившись вместе с DZIDZIO в черных костюмах
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