Актриса Моника Беллуччи показала эффектный образ, изумив видом на кадрах, которые 57-летняя звезда опубликовала в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи является успешной западной актрисой. Звезда снялась в новом фильме о ведьмах и показала эффектный образ у себя в Инстаграм.
На новом видео Моника была с седыми волосами и с метлой. Актриса показала несколько сцен, которые были сняты для фильма.
"Первый взгляд на Долорес в # LaBefanaVienDiNotte2
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
"Тайная жена" Винника растопила сердца "волчиц" трогательным жестом: "Даже мне понравилось"
Остановилось сердце знаменитого актера: "Его последние дни превратились в ад"
Декабрь проявит характер в Киеве: когда столицу накроют снег и морозы до -10
Остановилось сердце участницы "Евровидения": ее песни останутся в памяти многих
Станьте частью эксклюзивного "закулисья", - написала Моника.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Ты великолепна", "Богиня очарования", "Самая красивая", "Ты мне очень нравишься, Беллуччи", "Такой красивой ведьмы я еще не видела", "Это прекрасно", "Ох, Моника", "Пожалуй, великолепно", "Моя прекрасная Донна".
Напомним, юная дочь Моники Беллуччи в крошечном топе забыла про образ скромницы
А еще Politeka сообщала, что 57-летняя Моника Беллуччи примерила образ знаменитой блондинки
Также Politeka писала, что юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впечатлила видом в мини