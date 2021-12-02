Актриса Моника Беллуччи показала эффектный образ, изумив видом на кадрах, которые 57-летняя звезда опубликовала в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи является успешной западной актрисой. Звезда снялась в новом фильме о ведьмах и показала эффектный образ у себя в Инстаграм.

На новом видео Моника была с седыми волосами и с метлой. Актриса показала несколько сцен, которые были сняты для фильма.

"Первый взгляд на Долорес в # LaBefanaVienDiNotte2

Станьте частью эксклюзивного "закулисья", - написала Моника.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Ты великолепна", "Богиня очарования", "Самая красивая", "Ты мне очень нравишься, Беллуччи", "Такой красивой ведьмы я еще не видела", "Это прекрасно", "Ох, Моника", "Пожалуй, великолепно", "Моя прекрасная Донна".

Напомним, юная дочь Моники Беллуччи в крошечном топе забыла про образ скромницы

А еще Politeka сообщала, что 57-летняя Моника Беллуччи примерила образ знаменитой блондинки

Также Politeka писала, что юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впечатлила видом в мини



