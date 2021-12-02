Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась в ОАЭ, где встретилась с фронтвумен группы The Hardkiss и ее семьей - красивые кадры были сделаны в пустыне
Катя Осадчая с 2007 года ведет программу "Світське Життя", в котором рассказывает о звездах, передает Politeka.net. Бывают случаи, когда телеведущая вместе со съемочной группой вылетает из страны, чтобы встретиться с украинскими знаменитостями.
В этот раз "Світське Життя" снимали в пустыне Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, где отдыхали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с семьей.
На кадрах можно увидеть не только указанных певицу и телеведущую, но также супруга Юлии, и по совместительству гитариста Hardkiss, Валерия Бабейко, а также их сына Даниил, и верблюдов.
""Світське Життя" и @the_hardkiss отправляются в пустыню Абу-Даби! Знакомство с верблюдами, джип-сафари, невероятный закат - все наши приключения", - написано в посте.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
Жену продюсера, работавшего с Луи Армстронгом и Майклом Джексоном, застрелили в собственном доме: подробности трагедии
"Тайная жена" Винника растопила сердца "волчиц" трогательным жестом: "Даже мне понравилось"
Остановилось сердце знаменитого актера: "Его последние дни превратились в ад"
Жизнь звезды шоу "X-Фактор" и "Голос" трагически оборвалась: "Затянуло в конвейер"
За четыре часа публикация собрала почти 3000 лайков.
"Нет, нет, нет! Только не верблюды", "Крутые фотки👍", "🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.
Отметим, Юлия Санина много снимается на телевидении, в частности она в прошлом году она учувствовала в шоу "Танці з зірками".
Напомним, Осадчая попала в немилость после выхода "Світського Життя"
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в прозрачном наряде показала, как наслаждается солнцем
Также Politeka писала, новый сезон "Голосу країни", Юля Санина рассекретила, будет ли тренером