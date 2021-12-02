Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась в ОАЭ, где встретилась с фронтвумен группы The Hardkiss и ее семьей - красивые кадры были сделаны в пустыне

Катя Осадчая с 2007 года ведет программу "Світське Життя", в котором рассказывает о звездах, передает Politeka.net. Бывают случаи, когда телеведущая вместе со съемочной группой вылетает из страны, чтобы встретиться с украинскими знаменитостями.

В этот раз "Світське Життя" снимали в пустыне Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, где отдыхали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с семьей.

На кадрах можно увидеть не только указанных певицу и телеведущую, но также супруга Юлии, и по совместительству гитариста Hardkiss, Валерия Бабейко, а также их сына Даниил, и верблюдов.

""Світське Життя" и @the_hardkiss отправляются в пустыню Абу-Даби! Знакомство с верблюдами, джип-сафари, невероятный закат - все наши приключения", - написано в посте.

За четыре часа публикация собрала почти 3000 лайков.

"Нет, нет, нет! Только не верблюды", "Крутые фотки👍", "🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, Юлия Санина много снимается на телевидении, в частности она в прошлом году она учувствовала в шоу "Танці з зірками".

Напомним, Осадчая попала в немилость после выхода "Світського Життя"

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