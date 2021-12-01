Программа уже не такая, как раньше

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, уже много лет является лицом передачи "Світське Життя", зрители заметили изменения в программе и не только.

Программа "Світське Життя" выходит на телеэкраны с 1997 года, передает Politeka.net. За это время передача несколько раз меняла каналы, но с 2008 года стабильно выходит на "1+1".

Примечательно, что с 2007 программу ведет Катя Осадчая, ей на тот момент было всего 24 года.

Ведущая берет короткие интервью со звездами, известными политиками и другими светскими персонами, которых она встречает на различных мероприятиях.

В передаче было много скандальных моментов, и некоторые знаменитости даже отказывались давать интервью, но сейчас формат несколько изменился. Об этом написали зрители под одним из последних выпусков, опубликованном на Ютуб.

"На манеже все те же. Удивительно, что Бабкиных из Кухар не было. Раньше вопросы были острее, выпуски интересные, сейчас смотрю на перемотке", "Світське життя пробило дно((((", "Светская леди должна беседовать на французском языке, наши "светские" леди, и дамы, и господа свой язык толком не знают, о Манерах лучше промолчать", "Надо делать разнообразие артистов! От Поляковой, Монатика, Тины Кароль и т.д.. уже тошнит. Делайте конкурсы голосов, неужели больше нет талантов!", - так Катя Осадчая попала в немилость украинцев в комментариях.

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