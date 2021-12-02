Украинский продюсер Потап, который стал тренером нового сезона шоу "Голос країни", рассказал, кого будет брать в свою команду и чего ждет от этого сезона проекта.

Как пишет Politeka.net кадры появились на странице «Голос страны» в Instagram.

«Я вообще няшка», - говорит Потап в видео.

Также в сообщении говорится о том, каких участников Потап хочет видеть в своей команде.

«Я — настоящий мастер по созданию дуэтов: «Потап и Настя» и «Время и Стекло» навсегда оставили след в современной музыке. И в этом сезоне я настроен искать таланты, которые смогут стать новыми героями современности — горящих и желающих музыкантов, которые интересно выглядят. Мне бы хотелось, чтобы в этом сезоне участник из моей команды достиг максимума", - сказано на странице «Голоса страны».

Пост активно комментируют. однако не всем понравился новый состав тренеров. Как известно, кроме Потапа это также Оля Полякова, Святослав Вакарук и Надя Дорофеева.

«Круто что Потап, а вот девчачий состав не очень», «Классный тренер, которого многие ждали, ведь с ним всегда весело. Ура, ждем новый сезон", " капец просто, а не состав тренеров даже и не буду смотреть», «обожаю Потапа», - пишут пользователи Сети.

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