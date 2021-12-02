Известная украинская телеведущая Леся Никитюк улетела из Украины в Кабо-Верде, показав поклонникам, в какие приключения попала сразу после перелета.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм телеведущая похвасталась своим очередным путешествием. Она отправилась в Кабо-Верде – государство, которое находится в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Судя по видео, погода не порадовала артистку, на островах начался шторм. Впрочем, Никитюк нашла, чем заняться.
«Ну какое Монако, ребята. Я же говорила, летим со мной на Кабо-Верде. А вы решили, что будете работать, а отдыхать будете потом?», - обратилась Никитюк к своим поклонникам.
Также телеведущая показала, как бросилась спасать тонущую лодку. Никитюк залезла в воду и помогала местным жителям тянуть лодку.
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«Ситуация – лодка тонет. Все толкают. Я помогаю. Я молодец. Короче, я спасла всех. Дайте премию лобстерами», - подписала видео звезда.
Напомним, что Никитюк разоткровенничалась о сбережениях и заработках: "Не всегда успеваю тратить".
А еще Politeka сообщала, что Никитюк блеснула перед судьями "Танців з зірками" в платье с разрезом от бедра: "Все круче и круче".
Также Politeka писала, что Никитюк без стеснения показала, как избавляется от прыщей и целлюлита: "Хорош издеваться".