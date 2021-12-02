19-летний победитель вокальных шоу " Голос. Дети "и"Голос страны-10" Роман Сасанчин узаконил отношения со своей 23-летней возлюбленной, которая скоро родит ему дочь.

Об этом Иванна сообщила в своем Instagram, пишет Politeka.net.

Иванна показала свидетельство о браке.

"А знаете, что это значит? Это значит, что мы теперь официально муж и жена», - сказала она.

Также в кадр попал и сам Роман Сасанчин.

"Какой счастливый. Ого", - сказала Иванна.

Девушка добавила, что скоро сменит паспорт и теперь тоже будет новить фамилию Сасанчин.

Сейчас влюбленные живут на Западной Украине пока в киевской квартире идет ремонт. Семья планирует переехать в столицу, когда малышка немного подрастет.

Недавно Роман Сасанчин рассказывал, он с Иванной побывал у врача, и, к счастью, все хорошо - ребенок размещена правильно и никаких проблем нет, поэтому не о чем беспокоиться.

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