Жена Дмитрия Монатика Ирина растрогала милыми кадрами с сыновьями, которые пришли на тренировку по большому теннису – Ирина решила показать, как сильно они отличаются друг от друга.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм женщина опубликовала видео, которое растрогало сеть. Она показала, как Платон и Даниил берут уроки тенниса. Дети стояли с ракетками и пытались отбить мячик, который подавала им тренер. У одного мальчика хорошо получалось отбивать мяч, а второй в это время немного отвлекался.

«У каждого свои таланты, такие разные, но одинаково сильно любимые. Спортивный и артистичный», - подписала видео гордая мать.

В комментариях Монатикам оставили массу восторженных отзывов.

«Какие милые», «Классные детки», «У вас замечательная семья», «Супер», - пишут пользователи сети.

Отметим, что семья Монатика считается одной из самых крепких в украинском шоу-бизнесе. Пара долгое время не показывала лица своих детей, лишь недавно появившись в полном составе на обложке одного из изданий.

Напомним, что Монатик выдал трогательную речь, впечатлив Димопулос: "Бьют - дайте сдачи".

А еще Politeka сообщала, что Ирина Монатик показала самое ценное: «Наше сокровище».

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