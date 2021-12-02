Известный украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула, который стал судьей шоу "Україна має талант", похвастался фотографией со своими детьми.

Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий показал семейное фото на своей странице в Instagram. Как известно, сейчас Сергей Притула в браке со второй женой Екатериной Сопельник, с которой у них двое дочерей - Соломия и Стефания. Также у шоумена есть сын Дмитрий от первого брака.

«Папа с работы пришел;)))! Все за стол", - подписан снимок.

Фолловеры не поскупились на комплименты.

"Мимими и здоровье вам и вашей семье», «хороших и приятных вам, Сережа, моментов с родными. Чтобы папочку с нетерпением ждали счастливые детки", "самый лучший наш ведущий», «Приятного аппетита❤а доченька так на папу похожа», «Точно Папины дети))), какие вы красивые», "какое же это удовольствие, держать такую малышку на руках) вы красивый папа, и дети красивые) счастья вам и вашей семье", - пишут в комментариях.

Однако вопрос о том, живет ли с ним сын от первого брака Сергею Притуле, похоже, не понравился.

"Можете объяснить природу этого вопроса? Почему это так интересно?",- ответил он. А потом добавил: «То есть, когда кто - то задает вопрос мне-это ок, а когда задаю вопрос я, то это»непонятная реакция"? Прикольно;)). Тогда как я должен узнавать то, что мне интересно;)?»

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