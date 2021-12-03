Известная певица Санта Димопулос, бывшая солистка группы ВИА Гра, а также победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками",
Как передает Politeka.net, Санта Димопулос прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра", где она заменяла Надежду Грановскую. Через год девушка покинула группу, чтобы заняться своей сольной карьерой. В 2020 году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым.
Недавно Санта Димопулос была в Нью Йорке, где среди прочего устроила тур по знаменитым ресторанам. Однако распиаренные места разочаровали артистку, в частности долгим временем ожидания заказа, обилием сахара и жареными блюдами.
Вернувшись в Киев, Санта Димопулос посетила ресторан судьи «Мастер Шафа» Владимира Ярославского, и похвасталась изысканным блюдом.
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«Как же тут вкусно», - написала она.
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