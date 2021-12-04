Известная блогер и жена главного героя девятого сезона проекта "Холостяк" Никиты Добрынина - Даша Квиткова поразила видом, поправившись на 10 килограмм.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз жена Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Квиткова показывает, как проходит фотосессия. Жена "Холостяка" лежит на полу в шикарном открытом наряде, в котором отлично видны её пышные формы. Квиткова призналась, что всё же видит плюсы в своих лишних 10 килограммах.

"Есть, конечно, большой плюс в гв и + 10 лишних кг", — рассказала Даша Квиткова.

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