Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассказала, как улетела из Украины в Кабо-Верде, устроила эффектную съемку на побережье в белом купальнике.

Телеведущая любит быть в центре внимания и часто оригинально подписывает кадры, чтобы рассмешить поклонников. В этот раз Леся показала, как веселится на пляже в маленьком белом купальнике и демонстрирует подтянутые формы.

«Если кто-то не знал, то я второй официально зарегистрированный человек в мире, который умеет ходить по воде..😎 Всем привет из Кабо Верде, последний раз, была здесь 4 года назад, на съемках О&Р. Правда, тогда жила на безлюдном острове, а сейчас на нормальном 😄 Смотрите сторис, там все об острове Сал, будет интересно🌊» -пишет Никитюк под кадрами.

В сети отреагировали:

«Красотка👏👏; Я и первый официально зарегистрированный человек, который ходит по воде?; Вот троллейбус; Леся в Африке??? Туда же сейчас нельзя! Ааа!; Вау😍 фигура топ🔥❤️; 😂🔥👌ти вообще уникальная у нас, Леся Ивановна!❤️; Это самое лучшее фото, которое мне попалось на сегодня; Афродита 🔥; Мне не кажется что ты ,,очаровательная''; Да там же новый вид короны…; может еще и порчу снимаешь?».

Также в Инстаграм Никитюк похвасталась своим очередным путешествием. Она отправилась в Кабо-Верде – государство, которое находится в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. Судя по видео, погода не порадовала артистку, на островах начался шторм. Впрочем, Никитюк нашла, чем заняться.

Напомним, что Никитюк разоткровенничалась о сбережениях и заработках: "Не всегда успеваю тратить".

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