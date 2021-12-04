В сети опубликовали необычное видео с Даном Баланом, который сорвался с места, когда к нему приблизилась Тина Кароль, и услужливо усадил ее рядом с собой.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной украинской певице Тине Кароль и молдавскому музыканту Дану Балану, опубликовали очаровательное видео, в котором можно увидеть эту парочку. Похоже, ролик был снят на каком-то мероприятии или на съемках.

Сначала видно, что Дан сидит в кресле, а затем он вскочил с него, когда к нему приблизилась Тина Кароль. Артист нежно обнял красотку за плечи и спину, приветствуя ее. Затем усадил ее рядом с собой, и они начали о чем-то перешептываться, мило улыбаясь друг другу. Выглядит это очень нежно и романтично, видно, что в их отношениях на тот момент было особое тепло.

В подписи к публикации написали слова из песни, которая звучит на фоне видео: "Буду всегда с тобой". А пользователи тут же принялись комментировать ролик, оставляя лайки и эмодзи.

Напомним, Дан Балан в объятиях красивой брюнетки привел в смятение своих поклонниц: "С Тиной смотрелся лучше, но...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан и Тина Кароль не на шутку завелись в компании друг друга: "Может быть случится чудо".

Также Politeka писала, что Потап ошарашил Дана Балана признанием о Кароль: "Она моя бывшая".