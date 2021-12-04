Приемная дочь популярного артиста Потапа (Алексея Потапенко) и его бывшей жены Ирины Горовой - Наташа Горовая засветила новую татуировку.

Как передает Politeka.net, Наташа Горовая является дочерью известного продюсера и соосновательницы музыкального центра "MOZGI Entertainment" Ирины Горовой. Также девушка известна как приемная дочь популярного исполнителя Потапа (Алексея Потапенко).

Так, на этот раз приемная дочь Потапа опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Наташа Горовая решила засветить свою новую татуировку. Как известно, она себя представляет, как девушку с 50-тью татуировками, а на фото - 51-ая.

"Это что получается, 51-ая?", — рассказала Наташа Горовая.

На фотографии она засветила сразу несколько татуировок изображенных на кисти руки.

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