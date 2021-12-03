Молодая невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина отреагировала на резкое высказывание по поводу их с Романом ребенка.

Молодая супруга Сасанчина, которая подвергалась не раз несправедливой критики только из-за своего решения жить вместе с 19-летним певцом. Причем сейчас пара ожидает скорого появления на свет их ребенка и довольно часто рассказывает об этом в Инстаграм.

В этот раз Иванна решила ответить на довольно неприятный комментарий, который получила в Инстаграм.

«С ваших слов получается, что вы завели ребенка для блога, ибо не знали, какой контент придумать, чтобы зарабатывать на нем. Все новости так и крутятся вокруг вашего пупка, а не таланта», - говорит одна из пользователей.

Иванна не смолчала: «Мда, завели ребенка для блога, ибо ничего другого не получалось… И это говорит девушка, которая когда-то станет мамой. Просто фу! Как можно было такое написать, завели ребенка. И с каких еще это слов так получается, когда я такое писала?».

Ранее Иванна рассказывала в своем инстаграм, что у нее существовали угрозы выкидыша, но, к счастью, все обошлось.

Девочка должна появиться на свет совсем скоро, и невеста Сасанчина ждет появление малышки с нетерпением. Об этом красотка рассказала в своем Инстаграм.

"Дорога сегодня вымотала меня капец, я не могла ни сидеть, ни стоять. Моя доченька меня так била, что моментами в глазах темнело", - рассказала девушка.

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