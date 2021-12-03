Известная украинская юмористка и актриса из шоу "Женский квартал" Ирина Сопонару предстала перед украинцами в разных образах.
Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару является известной украинской юмористкой. Она прославилась своим участием в шоу "Женский квартал". Девушка начала свою карьеру в команде КВН "Вінницькі перці". Также она принимала участие во множестве юмористических шоу.
Так, на этот раз актриса поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ирина Сопонару предстала перед камерой в разных образах. На каждом снимке она показала себя в разных платьях и спросила украинцев, какой наряд ей больше к лицу.
"Давай сыграем в любовь? Какое платье мое любимое? Недостаточно раз произнесла слово любовь, да?", — спросила Ирина Сопонару.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото актрисы: "Какая хрупкая принцесса", "Нереальная", "Красавица", "Черного цвета, как и это мой любимый цвет просто милая добрая нежная красивая актриса", "Смотрю сериал «Где-то под Полтавой» только из-за Яринки. Очень классный образ!", "Вы прекрасны во всех".
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