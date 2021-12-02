Известная украинская актриса, звезда «Лиги смеха» и «Женского квартала» Ирина Сопонару впечатлила кардинальной сменой прически, распрощавшись с длинными волосами.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя Ирина Сопонару является одной из самых известных актрис «Женского квартала». Она участвует во многих проектах «Студии «Квартал 95», включая сериалы. Эффектная блондинка всегда очаровывает своих поклонников яркими образами и прекрасной фигурой.

На свежем фото, которое появилось в Инстаграм у актрисы, она предстала в элегантном открытом платье, засветив свои тонкие худые руки и изящные плечи. Поклонники сразу же обратили внимание, что звезда коротко подстриглась, избавившись от длинных волос.

«Мы разные, но мы об одном, не так ли?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ирка, ты моя любовь», «Какая красивая прическа», «Каре», «Какая красотка», «Невозможно оторвать взгляд», «Такая утонченная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сопонару в белом затмила всех на танцевальном шоу: "Незабываемый вечер".

А еще Politeka сообщала, что Сопонару прикрылась цветами, впечатлив невероятным образом: «Девушка мечты».

Также Politeka писала, что Сопонару сделали предложение руки и сердца: "Кольцо где?".