Народный артист Украины Александр Пономарев показался в обществе прекрасных девушек, поделившись фотографией в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 48-летний Александр Пономарев является успешным украинским артистом. Недавно певец презентовал совместную песню с Дзидзьо - Пазлы. Клип на композицию набрал почти 2 миллиона просмотров в Ютубе и занимает первое место в трендах среди музыкальных видео. Не забывает Александр и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Александр позировал среди восьми прекрасных девушек. Пономарев стоял сзади, а красотки окружили артиста.

"Тем временем за кулисами", - написал Александр под фото.

Стоит отметить, что Пономарев два раза был в серьезных отношениях. 10 лет Александр прожил с дочерью украинского композитора и певца Николая Мозгового - Аленой. В 98-м году у пары появилась дочь Евгения, но после этого отношения распались и Алена с Александром так и не сыграли свадьбу. А в 2006 году певец женился на студентке пятого курса Виктории Мартынюк. Через год у них появился сын, которого назвали в честь отца - Александром. В 2012 году пара развелась.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Цветник", "Красивые", "Это что-то новогоднее. Сказочное", "Восемь девок и один я. Но зато какой", "Очень красивое и гармоничное фото,девушки шоу-балет красавицы,они будут дополнять Вашу песню Пазлы?".

Напомним, молодой Пономарев в компании известного продюсера восхитил украинок

Также Politeka сообщала, что Пономарев показал сына-красавца от экс-жены, которая на 13 лет его младше

А еще Politeka писала, что разведенный Пономарев в компании молодых красоток подразнил Дзидзьо



