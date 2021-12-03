Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, привыкла показывать в социальной сети Инстаграм свою жизнь и нередко при этом удивлять поклонников неловким видом.
Исполнительница уже второй раз является членом жюри шоу «Маска», поэтому в каждом эфире старается показывать разные наряды, эпатировать публику танцами или удивлять костюмами уже перед самим выпуском. В этот раз в Инстаграм Каменских показала свой лук из прошлого эфира.
Настя выбрала необычный зеленый костюм с белыми полосами и белым пухом. Причем не обошлось без танцев и кривляний. Для Тик-Тока она постоянно снимает такие ролики.
«Настроение - танцевать! Ведь завтра - новый выпуск шоу @maskaukrainetv 🤩 И пишите, как думаете, кто скрывается под вашей любимой Маской - Жирафа, Робота, Кота, Порося. Тигра, Скандала или Мухомора? 🤔» - пишет артистка.
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В сети ответили по-своему:
«Как всегда обалдеть!!!!! Нет слов!!!! Вы красоточка 🔥; обворожительная❤; Блин я не узнала Настю ) хорошеет и хорошеет 💃🏻🤪👍; мда, чудо в перьях; может хватит уже кривляться? Будь серьезней; косить под подростка не лучшая идея; Вы классно двигаетесь в такт музыки👍; Что за кореянка, ни че такая; Не можно уже другие движения выучить😂😂😂 Одно и тоже; Наверное пропустила стаканчик 🤣😄👍».
Как известно, не так давно Каменских путешествовала вместе с мужем Потапом и отдыхала в Абу-Даби, где посетила множество интересных мест. Также Настя посетила мечеть шейха Зайда, где дозволяется быть только в специальных закрытых нарядах.
Женщины там также должны прикрыть голову, поэтому Каменских поспешила воспользоваться моментом и непривычно сменила образ для того, чтобы побывать на экскурсии по уникальному месту.
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