"Как же это красиво..."

Жена известного танцора, хореографа и судьи проекта "Танці з зірками" Влада Ямы - Лилия, прикрывшись одним одеялом, поразила видом.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является известным хореографом и судьей популярного шоу "Танці з зірками". В 2007-ом году он познакомился с Лилией, и уже 14 лет они в браке.

Так, на этот раз жена Ямы опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Лилия Яма, прикрывшись одним одеялом, позирует на фоне синего моря.

"И пусть весь мир подождёт…

А какой ваш вариант подписи к фото?", — спросила Лилия Яма.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Супер! Лилиана, Вы - русалка", "Bounty - райское наслаждение", "Невероятно хорошее фото, релакс", "Какая красота Невероятная красавица", "Во первых это красиво! Это если что вариант подписи. Ну правда, как же это красиво!".

Также, муж Лилии Влад Яма не сдержался и оставил комментарий: "Хочу быть одеялом...".

Ранее сообщалось, Влад Яма разозлил украинцев словами о победе Логая на "Танцях з зірками": "Будто у людей нет глаз"

Также, судья "Танців з зірками" Влад Яма хвастнул, как веселится с сыном: "Очень часто в Майами..."

Politeka рассказывала, Яма из "Танців з зірками" стал отцом, породнившись с Анатолием Анатоличем: трогательные кадры с малышом