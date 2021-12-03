Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала перед очередны мероприятием аккуратный образ в платье с высоким вырезом.

Анна Саливанчук старается быть в центре внимания и начала активно вести Инстаграм, чтобы общаться с поклонниками. Причем не боится артистка и критики, с которой уже не раз сталкивалась за неуместные наряды или дерзкие высказывания.

Нравится Саливанчук также акцентировать внимание на фигуре, каждый раз подмечая, как она гордится размером бюста. Причем в платьях или костюмах Саливанчук обычно делает акцент именно на своей талии.

Успевает знаменитость чередовать светскую жизнь с домом. Недавно Анна посетила важное мероприятие, на котором появилась в сером платье с открытым верхом и внушительным вырезом на бедре. Причем для большей пикантности на коротком видео Саливанчук якобы распахнула наряд.

Мы также писали, Анна Саливанчук успевает чередовать домашние дела и светскую жизнь. Если дома с детьми артистка уделяет все время себе и им, то вне дома она успевает посетить самые разные вечера и концерты

Больше всего показывает Саливанчук в Инстаграм, демонстрируя разные моменты из жизни:

«Вчера был прекрасный вечер в компании весёлого @a.wellboy милой @minellimusic и самого трудоспособного и талантливого @monatik_official» - пишет под кадрами звезда.

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