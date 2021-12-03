Экс-герой украинского "Холостяка" и нынешний судья "Танців з зірками" хореограф Макс Чмерковский решил подытожить свое прибывание в Украине одним видео.
Экс-герой украинского "Холостяка" уже много лет живет с семьей в США, пишет Politeka.net. За границей артист построил успешную карьерой танцовщика и хореографа.
Судья "Танців з зірками" был вынужден покинуть семью - жену Пету Маргатройд и сына Шая-Александра ради съемок в шоу.
В Украине Макс Чмерковский пробыл три месяца, о чем сообщил в своем Инстаграм, опубликовав итоговое трехминутное видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах запечатлено много моментов, в том числе из "Танців з зірками", интервью и обеды в ресторане.
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"Мои три месяца в Украине 🇺🇦 в одном видео 👆🏻", - написал Макс Чмерковский.
За три часа публикация собрала почти 7000 просмотров и много комментариев.
"Макс, ты лучший", "АААААААААБАЖАЮ!!!!!!❤❤❤❤❤❤❤❤УВЕРЕННА, кайфанул!!!!!😁😁😁🤗🤗🤗💎💎💎💎💎💎", "МАКСИМ, ТЫ КРУТОЙ СПАСИБО ЧТО БЫЛ У НАС В УКРАИНЕ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍💯💯💯", "Очень классное видео. До встречи, ждём в следующем сезоне «Танцев со звёздами» 🔥🔥🔥", "Ждем интервью у @mashaefrosinina ❤️❤️❤️", - написали пользователи Сети.
Напомним, Чмерковский из "Танців з зірками" перед отъездом из Украины поразил обращением
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