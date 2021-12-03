Начинающая модель и блогер Соня Евдокименко, которая является внучкой Национальной легенды Украины Софии Ротару, показала, как проводит время на отдыхе вместе с женихом-миллионером.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной блогерыней, которая учится и живет в Нью-Йорке, США. 20-летняя внучка Софии Ротару сейчас вместе с известным бизнесменом Денисом Жадановым, который входил в список Форбс. Сейчас парочка вместе отдыхает на курорте. София у себя в Инстаграм показала, как проходит ее отпуск.
На сторис Соня была в стильном черном наряде и серьгах. Рядом можно увидеть Дениса в футболке и очках. Парочка сидела за столом и улыбалась.
На втором сторис Денис и Соня находились на пляже. В руках Жаданов держал собаку.
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На следующих сторис Евдокименко показала природу курорта, а также собаку, которая спряталась ссреди песка.
На еще одном сторис Соня уже демонстрировала пальму и небо.
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