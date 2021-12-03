Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, объявившая о своих отношениях с Беном Аффлеком, продолжает эпично поялвяться на публике в ярких костюмах.

Дженифер Лопес привыкла к обожанию публики и массовым комплиментам в свой адрес, ведь для своих лет она не только молодо выглядит, но и весьма успешно развивает карьеру. Помогает в этом артистке также и ее решение создать косметический бренд.

Таким образом, каждый раз перед камерами она напоминает о том, что хорошо выглядит благодаря знаниям секретов красоты. Как можно заметить, недавно исполнительница появилась перед фотографами в трендовом красном платье и тут же привлекла к себе внимание.

Обтягивающий наряд миди-длинны подчеркнул ее фигуру и скрыл лишнее (нередко Лопес припоминают, что она набрала лишнего в бедрах), а плащ в тон идеально завершил простой лук. Каблуки, удобная прическа и макияж без акцента на губы тоже омолодили звезду.

Недавно на прогулке с дочерью Лопес смогла удивить внешностью. Если ее дочь выбрала классический для подростка наряд, то знаменитость отличилась. Артистка надела леопардовый костюм, состоящий из лосин и маленького топа с длинным рукавом на замке.

По мнению пользователей сети, звезде есть что показать и даже на простой прогулке она будет в центре внимания благодаря своей уверенности.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

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