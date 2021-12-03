Народная артистка Украины Ольга Сумская показала своих домашних любимцев и стильный лук для прогулки, опубликовав сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной отечественной актрисой театра и кино, которая почти 40 лет радует зрителей своей игрой. Народная артистка Украины недавно снялась комедии "Любовь без колебаний", где сыграла роль Тамары. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На фото Сумская была в необычной куртке и с очками. Звезда стояла перед зеркалом и показывала двоих собачек породы чихуахуа - Джеси и Жасмин. Они были одеты тоже в зимнюю одежду.

"На прогулку", - написала Ольга под фото.

На втором сторис Сумская рассказала, что Джеси против зимней одежды.

"Собираемся на прогулку. Комбинезончик, в котором Джеся не хочет категорически ходить. Поэтому попробуем", - сказала Оля.

На следующем сторис Сумская тянула любимицу, которая упиралась.

"Видите, пойдем, Джесь. Она не хочет идти в этом комбинезоне", - рассказала Оля.

"Джеся, прости", - написала звезда.

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