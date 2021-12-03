Народная артистка Украины Ольга Сумская показала своих домашних любимцев и стильный лук для прогулки, опубликовав сторис в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной отечественной актрисой театра и кино, которая почти 40 лет радует зрителей своей игрой. Народная артистка Украины недавно снялась комедии "Любовь без колебаний", где сыграла роль Тамары. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На фото Сумская была в необычной куртке и с очками. Звезда стояла перед зеркалом и показывала двоих собачек породы чихуахуа - Джеси и Жасмин. Они были одеты тоже в зимнюю одежду.
"На прогулку", - написала Ольга под фото.
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На втором сторис Сумская рассказала, что Джеси против зимней одежды.
"Собираемся на прогулку. Комбинезончик, в котором Джеся не хочет категорически ходить. Поэтому попробуем", - сказала Оля.
На следующем сторис Сумская тянула любимицу, которая упиралась.
"Видите, пойдем, Джесь. Она не хочет идти в этом комбинезоне", - рассказала Оля.
"Джеся, прости", - написала звезда.
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