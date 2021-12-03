Певица Ирина Билык выпустила сегодня свой новый хит "Мне нравится", опубликовав видео в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ирина Билык является популярной отечественной певицей. Звезде сейчас 51 год и есть двое сыновей - Глеб и Табриз. Недавно Ирина заявила, что разводится со своим супругом Асланом Ахмадовым. У Билык есть множество альбом, а также синглов. А сегодня, 3 декабря, звезда выпустила еще один хит, объявив об этом в Инстаграм.

На видео Ирина была в кутке и каблуках, выставив ножку напоказ.

"Премьера! Мой Новый Хит «МНЕ НРАВИТСЯ» уже доступен на всех цифровых площадках! Ссылка в профиле и в сторис! Слушайте песню и пишите в комментариях одним словом, что вам нравится на сегодняшний день", - написала Билык.

"Огнище", "Ира, вас можно читать по вашим песням. Великолепно", "Ира, вы супер", "Неземная. Как же я уже жду встречи с Вами (г. Кривой Рог)", "Очень легкаЯ,романтичная музыка,замечательные слова!благодарю Ирина за очередной шедевр!".

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