Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая вместе с детьми посетила несколько светских вечеров, ранее любила появляться на красной дорожке одна.

Анджелина Джоли часто появляется на публике и на модных съемках в очень похожих нарядах, поскольку не любит экспериментировать. Чаще всего артистку можно заметить в черных платьях или элегантных костюмах.

Поклонники решили сравнить, как выглядела артистка в молодые годы и в 44 года. Причем подобрали специально для этого похожие образы звезды. Минимум косметики, без акцента на стройной фигуре и максимум простоты.

По мнению многих, уже с молодых лет Джоли выглядела старше обычного, зато после тридцати словно не стареет. Нашлись и те, кто осудил внешний вид звезды:

«Безумно хороша; время над ней поработало; я не завидую, я восхищаюсь; Лучшее на все времена 🔥; Всегда потрясающе шикарно !!! 😍; Нет, сколько лет ей навсегда останется моей красавицей; Супер восхительно прекрасна❤; Вы постарели, как хорошее вино 🍷 ❤️; Здесь Hermosa en toda las edadedes; Конечно, старость убедительно впереди, а молодость иссякла; Это намек на то, что она родилась старой? В 16 выглядит на 40, ну чё, молодец. Вторая Валерия, что 20, что 50 все одно».

Недавно Джоли привлекла внимание необычным образом, который выбрала для появления на красной дорожке фильма «Вечные». Снимок актрисы с этого события появился на одной из ее фан-страниц в Инстаграм.

Главной изюминкой образа актрисы стало необычное золотое украшение на подбородке. Оно представляло собой каффу, которая фиксировалась во рту за губой и прижималась к нижней части подбородка Энджи.

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