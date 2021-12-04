Известная художественная гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева удивила публику необычным утренним кадром в нежном образе.

Как сообщает Politeka.net, известная гимнастка, Олимпийская чемпионка и просто красотка Лилия Подкопаева часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз спортсменка поделилась в сети очаровательным кадром, на котором предстала в нежном образе.

На новой черно-белой фотографии Лилия запечатлена, видимо, на балкончике утром. Перед камерой она появилась в интересном образе – на ней вместо платья или другой одежды одеяло, в которое она уютно окуталась, оголив изящные плечи. Волосы спортсменки распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, она так и сверкает естественностью.

В подпсии к публикации Подкопаева написала: "New York is calling". Пользователи тут же начали комментировать публикацию звезды: "Очень красиво", "Лилечка, точно", "Прекрасная девушка", "Красотка".

Напомним, Лилия Подкопаева блеснула совершенными формами в дерзком мини: "Очень красиво!".

Как сообщала Politeka, Многодетная Подкопаева впечатлила фигурой в дерзком мини: "Девочка-студентка".

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