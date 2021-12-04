63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун, которая в последнее время начала активно вести Инстаграм, продолжает интриговать образами и смело показывать себя без фотошопа.

Всемирно известная актриса обычно не рассказывает о личной жизни, но с радостью делится разными кадрами из отдыха, дома и мероприятий, которые посещает с коллегами. В особенности поклонники обращают внимание на естественность Шэрон.

Дело в том, что Стоун не пытается показать, что увлекается уколами красоты или скрывает морщины под слоями фотошопа. Поэтому этот жест оценивают даже коллеги знаменитости. В этот раз она решила показать, как перед поездкой по делам выглядит этим утром выходного дня.

«Решила показать себя, потому что я такая хорошая сегодня. И пожелать вам хорошего дня!» - говорит звезда в ролике.

Поклонники обсудили:

«Да детка! 🔥🔥; Ха-ха, да! Тлеет как всегда!; Шик-гламур-круто-безумие🔥; вы просто великолепны️❤️; Вне времени!; Безупречно. ♥ ️; такая игривая, это идеально; Я не могу; Brillant😂; Я почувствовал здесь жар; Останься навсегда сказочной королевой!; Твоя великолепная улыбка;Учитесь безупречности! Свирепо и потрясающе! 🙌❤️; Выглядит хорошо, Шэрон 👌🏿; Женская связь! Шэрон Бонд! ❤️».

Ранее американская кинозвезда Шэрон Стоун опубликовала в Instagram новое фото, которое смогло впечатлить ее фанатов, ведь она выглядела значительно моложе обычного.

Напомним, что Шэрон Стоун показала себя в непривычном образе во время прогулки на яхте

Как Politeka писала, что Шэрон Стоун в шикарном черном платье приковала взгляды на красной дорожке

Также Politeka сообщала, что 63-летняя Шэрон Стоун в золотом платье с пайетками показала, как молодо выглядит