Звезда телеканала «1+1», украинская телеведущая Лидия Таран показала красочные снимки, сделанные во время путешествия за границей.
Как пишет Politeka.net, пока в Украине холодно, украинские знаменитости улетают на отдых в жаркие страны. Не исключением стала популярная телеведущая, построившая карьеру на телеканале "1+1", Лидия Таран.
Недавно телезвезда отдыхала со своей дочкой Василиной в Испании.
На ярких снимках Лидия показала, как купается в бассейне своей мечты.
Теледущая продемонстрировала не только восхитительный морской и горный пейзажи, но и без стеснения показала свое тело в модном купальнике.
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На первом фото звезда сидит на краю бассейна, а на втором – по шею в воде смотрит вдаль.
«Пусть все субботу будут такими идеальными», - пожелала всем украинцам телеведущая.
Свою публикацию Лидия Таран сопроводила хештегами "Реальность в моей голове", "Знаю что толстая" и "Бассейн мечты".
Фолловером восхитили красивые снимки телеведущей.
"Прекрасная и невероятная!!!!!! Счастья Вам, Лидия!!!!!❤️",
"Хочу такую субботу", - пишут в сети.
В ответ на комментарии Лидия призналась, что фотоснимки сделанны ранее, а сейчас она уже вернулась из отпуска.
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