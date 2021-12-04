Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, вместе с женихом отправились на отдых в Мексику, откуда оба поделились яркими кадрами.
Уже несколько лет внучка Софии Ротару строит отношения с бойфрендом Денисом Жадановым, который занимается предпринимательством, и даже попал в рейтинги Форбс, сообщает Politeka.net.
Из новых кадров в сторис Инстаграм стало известно, что Соня Евдокименко вместе с возлюбленным отправились в Тулум (Месика). С собой пара взяла любимого питомца.
Девушка похвасталась красивыми видами, сервировкой стола.
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Примечательно, что молодой миллионер в своем Инстаграм 3 декабря рассказал - ему исполнилось 33 года, и по традиции день рождения он решил отметить в теплых краях.
В своем посте Денис Жаданов поделился мудростью, накопленной за последний года, а также поблагодарил любиму, упомянув и собачку.
"Сегодня мы празднуем в Тулуме с @iamsofiaeve и Голди, но я думаю о многих людях. Всем вам, кто делает мою жизнь невероятной - спасибо 🙏", - написал предприниматель.
Комментаторы поздравили возлюбленного внучки Софии Ротару и написали много приятных пожеланий.
Напомним, внучка Ротару похвасталась отдыхом с бойфрендом-миллионером, видео
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