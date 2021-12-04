Известная певица Алина Гросу, которая начала активно выступать в Украине и часто появляется на различных шоу, поделилась интригующими образами для новой обложки глянцевого журнала.

Алина Гросу в последнее время все активнее рассказывает о себе, заявляет о планах на будущее и показывает преображения. В этот раз артистка приняла участие в новой съемки, для которой примерила силуэтный наряд с декольте.

«Новый номер @otdohniua уже вышел с нами ❤️ свайпай и увидишь обложку :) Всё закулисье нашей жизни и не только мы приоткрыли специально для вас😅 а сами мы так и не смогли купить себе на память журнал(( куда не придём, говорят, раскупили 😭 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?)» - пишет Алина.

Поклонники оценили серию новых кадров певицы:

«Вы созданы друг для друга. Берегите себя. Счастье любит тишину. 💝💖🙏; Посмотрела сегодня Замок на песке. Неизгладимое впечатление Ваша роль и картина в целом. Очень достойно. Класс 😍; Такая классная 🔥; 😍такие красивые ❤️🔥; Как же нравится Ваша пара💜💜💜Вы как одно целое; рядом с этим мужчиной раскрывается невероятно».

Также мы ранее писали, что популярная украинская певица Алина Гросу, которая была замужем за российским бизнесменом, но уже успела развестись и завести новый роман, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге.

Ранее Алина поделилась в сторис жарким кадром, на котором соблазняет своим видом.

Напомним, Алина Гросу сообщила о невосполнимой потере, звезда лишилась родного человека: "Очень больно".

Как сообщала Politeka, Алину Гросу вся в черном поразила кадрами в сугубо мужской компании: "Куда Полянского дели".

Также Politeka писала, что Алина Гросу в ярко-красном платье подчеркнула свои достоинства: "Шикарная малышка".